MotoGp – Problemi tecnici per Vinales: lo spagnolo perde posizioni [LIVE] (Di domenica 23 agosto 2020) Il countdown è terminato: è partito ufficialmente il Gp di Stiria! Motori accesi al Red Bull Ring per un secondo appuntamento emozionante. Pol Espargaro dalla pole position, seguito da Nakagami e Mir, con Dovizioso e Vinales pronti a battagliare per la vittoria. LIVE Problema tecnico per Vinales: lo spagnolo perde posizioni 7° Giro: Mir al comando seguito da Miller e Nakagami 5° Giro: Dovizioso commette un errore e perde la posizione. Vinales sale al 6° posto 14.00 Semafori spenti: parte il Gp di Stiria 🚥 Lights out in Styria!!! 🚥@JoanMirOfficial makes a stunning getaway to lead through Turn 1! 🔥#AustrianGP 🏁 pic.twitter.com/872UKLl43b — MotoGp™🏁 ... Leggi su sportfair

