Il Monaco di Kovac pareggia in rimonta: 2-2 con il Reims (Di domenica 23 agosto 2020) Monaco, Francia, - Pari e patta tra Monaco e Reims nel primo match della domenica della giornata inaugurale della nuova stagione di Ligue 1 . Allo Stade Louis II, termina in parità dopo una rimonta ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Il Monaco di Kovac pareggia in rimonta: 2-2 con il Reims: Disasi e Badiashile salvano la formazione del Principato… - ClaudioGiambene : Mentre il “suo” #Bayern sta per giocare la #UCLfinal contro una francese, Nico #Kovac inizia la sua avventura in… - zazoomblog : Dalla Francia: Kovac vuole Gotze al Monaco - #Dalla #Francia: #Kovac #vuole #Gotze - Noovyis : (Dalla Francia: Kovac vuole Gotze al Monaco) Playhitmusic - - sportli26181512 : Kovac: 'Bayern in finale di Champions? Meglio parlare del Monaco' VIDEO: L'allenatore croato Kovac: 'Bayern in fina… -