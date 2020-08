Forcoli (Pisa) – Trovata morta Simona Bimbi, l’educatrice scomparsa il 18 Agosto (Di domenica 23 agosto 2020) A denunciare la sparizione della 46enne, separata e madre di due figlie, erano stati i familiari, che avevano perso ogni contatto con lei. E’ stato ritrovato il corpo senza vita di Simona Bimbi, l’educatrice di 46 anni di Forcoli, in provincia di Pisa, di cui si erano perse le tracce martedì 18 Agosto. La donna è stata riTrovata a bordo … Leggi su periodicodaily

