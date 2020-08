Finale Champions, il pronostico di Condò: "Dico Bayern ma con Neymar e Mbappé..." (Di domenica 23 agosto 2020) Paolo Condò, giornalista ed opionionista Sky, ha parlato ai microfoni della tv satellitare nel pre-partita della Finale Champions tra PSG e Bayern Monaco: "Dico Bayern da giugno ma ero più sicuro allora. Leggi su tuttonapoli

AAlciato : Quelli che godono perché l’Inter ha perso. Quelli che tifavano contro l’Atalanta. Quelli che esultano per Juventus,… - pisto_gol : 4 squadre sono arrivate in finale di EuropaLeague e Champions, una sola si disponeva con il 3:5:2. Come negli ulti… - OptaPaolo : 6 - Diego #Godin è solo il sesto giocatore nella storia a segnare sia in una finale di Coppa dei Campioni / Champio… - losqualosaltato : Mediaset che non riesce a impedire ad Antonio ricci di fare paperissima anche prima di una finale di Champions leag… - Color80Lol : RT @vivianobagnardi: Ecco i giocatori e staff rubentus in partenza per la finale di Champions ?? -