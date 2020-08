Coronavirus, i numeri in chiaro. Gloria Taliani: «Seconda ondata? Non sarà come la prima. Mappare i viaggiatori per frenare il contagio» (Di domenica 23 agosto 2020) Interrogato sui rischi di un nuovo lockdown, il ministro della Salute Roberto Speranza ha subito chiarito che l’ipotesi non è sul tavolo. Il trend in crescita ha portato l’Italia indietro con la memoria ai primi mesi dalla pandemia da Coronavirus. «Se la finalità di sollevare polemiche sull’aumento dei contagi è quella di mantenere alta l’attenzione tra la popolazione allora parliamone il più possibile, ma se vogliamo fare polemica politica allora la trovo inutile e fuorviante», dice a Open Gloria Taliani, professoressa ordinaria di Malattie infettive all’Università La Sapienza di Roma, commentando i timori delle ultime settimane sui dati del monitoraggio da Coronavirus. «In termini assoluti i numeri che leggiamo ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus numeri A Deruta un terzo caso di Coronavirus

Sale a tre il numero dei casi positivi al Covid-19, a Deruta. Il sindaco Toniaccini è stato informato dalla responsabile del Servizio Igiene Pubblica Media Valle del Tevere che è risultato positivo an ...

De Luca: “Sui 138 positivi di oggi, 133 sono asintomatici”

Il governatore della Regione, Vincenzo De Luca, ha fatto il punto della situazione Covid-19 in Campania: “Il dato conseguente ai controlli di oggi – 138 positivi – conferma l’importanza e l’efficacia ...

