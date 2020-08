Barça, Pjanic positivo al Covid-19 (Di domenica 23 agosto 2020) Il Barcellona con una nota ha reso noto che Miralem Pjanic è risultato positivo al test del coronavirus dopo i test di ieri. La nota poi continua: “Il giocatore gode di buona salute ed è isolato in casa. Per questo motivo, il giocatore non si recherà a Barcellona per 15 giorni per unirsi alla disciplina del Barça.” Foto: Juventus twitter L'articolo Barça, Pjanic positivo al Covid-19 proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

