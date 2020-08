Ascolti TV | Sabato 22 agosto 2020. Una Storia da Cantare 12%, La Sai l’Ultima 10%. Rai2 al 7% con Ho quasi sposato un serial killer (Di domenica 23 agosto 2020) Una Storia da Cantare Nella serata di ieri, Sabato 22 agosto 2020, su Rai1 la replica di Una Storia da Cantare ha conquistato 1.510.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale5 la replica de La Sai l’Ultima? – Digital Edition ha raccolto davanti al video 1.320.000 spettatori con uno share del 10%. Su Rai2 Ho quasi sposato un serial killer ha interessato 1.054.000 spettatori (7%). Su Italia1 5 bambini & It ha intrattenuto 759.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Giù la testa ha incollato 741.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Una Vita totalizza un a.m. di 877.000 spettatori (6.5%). Su La7 Schegge di paura ha registrato 539.000 spettatori con il 3.9%. Su Tv8 ... Leggi su davidemaggio

