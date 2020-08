Uomini e Donne trono over, Veronica e Giovanni si sono lasciati: è tutto falso? (Di sabato 22 agosto 2020) La notizia dell’addio di Veronica Ursida e Giovanni Longoabardi coppia nata prima della fine di Uomini e Donne ha immediatamente scosso gli animi degli appassionati del programma. I due hanno trascorso gran parte dell’estate insieme e ora a pochi giorni dalla ripresa delle registrazioni del programma di Maria de Filippi annunciano d’essersi lasciati. Un addio poco credibile secondo alcuni followers che hanno insinuato il dubbio che sia tutta una messa in scena per riapparire in tv e godere di qualche altro mese di popolarità. Veronica nei giorni scorsi ha annunciato su Instagram che la fine della storia con Giovanni è stata causata da un suo gesto sbagliato, è stata una sua responsabilità e ora non può tornare ... Leggi su quotidianpost

matteosalvinimi : Incertezze sul pagamento degli straordinari e sulla sostenibilità dei turni, in particolare per le Forze dell’Ordin… - LauraGaravini : Giù le mani dalle nostre Forze Armate. @matteosalvinimi lascia perdere. Non usare di nuovo i nostri militari a fini… - ItalianNavy : Il Comandante in Capo della Squadra Navale visita #naveSanGiusto in partenza per #Beirut . L'ammiraglio Paolo Treu,… - mc_ddonalds : @asfreeasmyha1r si sono contro il patriarcato sono pro alla parità di diritti tra uomini e donne ecc. ma non mi d… - sheeranobs_ : RT @iamhalfabitch: fun fuct: non tutti i gay sono effeminati, non tutte le lesbiche sono dei maschiacci, i bisessuali non sono confusi, i t… -

Sono state depositate tra ieri e questa mattina nei tribunali dei capoluoghi pugliesi la lista del Movimento 5 Stelle e la civica Puglia Futura per Antonella Laricchia presidente. Cinquanta nomi nelle ...

Chanson de Roland tra alterità e genere

La Chanson de Roland è la più importante canzone di gesta epica in antico francese, in varietà anglonormanna, che narra le gesta di Orlando, paladino e nipote di Carlomagno, in lotta contro i Saraceni ...

