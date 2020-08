Taglia la strada a un’auto, provoca un incidente e scappa: resta ferita una 22enne (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDiverse contusioni, dolore toracico e trasporto in codice giallo al Fatebenefratelli: è il bilancio dell’incidente capitato questo pomeriggio a una 22enne di Benevento. La ragazza si è vista Tagliare la strada da un’altra automobile mentre, sul raccordo autostradale, a un chilometro circa dall’uscita per San Giorgio del Sannio, viaggiava sulla corsia di sorpasso. Inevitabile, per la 22enne, l’impatto con il guardrail mentre l’autista dell’altra auto, seppur tamponato, proseguiva il suo cammino senza fermarsi nè prestare soccorso alla ragazza. L'articolo Taglia la strada a un’auto, provoca un ... Leggi su anteprima24

