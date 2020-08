Scivola per colpa delle alghe, cade e batte la testa: paura per una bagnante (Di sabato 22 agosto 2020) Scivola sul bagnasciuga per colpa della alghe e finisce all'ospedale. Disavventura per una donna di 40 anni, soccorsa al Passetto oggi attorno alle 13 dalla Croce Gialla e accompagnata in ambulanza a ... Leggi su anconatoday

So0yeol : i SuperM in doccia: Baekhyun pronto col sapone in mano per lavare le spalle a tutti, Jongin che scivola sulla sapon… - CorriereQ : MotoGp di Stiria: Espargarò in pole, nono tempo per Dovizioso. Rossi scivola, partirà dalla quinta fila - repubblica : MotoGp di Stiria: Espargarò in pole, nono tempo per Dovizioso. Rossi scivola, partirà dalla quinta fila [di MASSIMO… - infoitsport : MotoGp di Stiria: Espargarò in pole, nono tempo per Dovizioso. Rossi scivola, partirà dalla quinta fila - BreakingItalyNe : RT @repubblica: MotoGp di Stiria: Espargarò in pole, nono tempo per Dovizioso. Rossi scivola, partirà dalla quinta fila -