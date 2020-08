Regionali, in corsa 8 candidati presidenti (Di sabato 22 agosto 2020) Sono 8 i candidati alla presidenza della Giunta regionale della Campania. A sfidare l’uscente Vincenzo De Luca (sostenuto da 15 liste) ci saranno Stefano Caldoro, candidato del centrodestra e già presidente della Regione Campania dal 2010 al 2015, Valeria Ciarambino del M5s, Giuliano Granato di Potere al Popolo, Sergio Angrisano del Terzo Polo, Luca Saltalamacchia di Terra, Giovanni Nappi della lista Naturalismo e Giusepe Cirillo del partito delle Buone Maniere. Per Caldoro e De Luca sarà la terza sfida per la presidenza della Giunta regionale della Campania. La prima è del 2010 quando vinse Caldoro, poi nel 2015 quando è risultato vincitore l’ex sindaco di Salerno ed infine quella fissata per il prossimo settembre. Sono 27 le liste presentate alla Corte di Appello di Napoli per l’elezione del presidente della Giunta ... Leggi su ildenaro

zazoomblog : Il Sannio in corsa per le Regionali depositate 24 liste: tutti i candidati - #Sannio #corsa #Regionali #depositate - bassairpinia : Regionali: Campania, in corsa 8 candidati presidenti Sono 27 le liste presentate alla Corte d'Appello di Napoli -… - occhio_notizie : La corsa alla poltrona di Governatore della Campania è iniziata: 5 i contendenti - canale58 : Politica - Regionali, il dado è tratto: 5 candidati, pioggia di liste. Parte la corsa - wam_the : Regionali Campania: Petitto c’è. In corsa con Davvero e gli animalisti -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali corsa Regionali, in corsa anche il partito delle Buone maniere - Ildenaro.it Il Denaro Ricostruzione, l’obiettivo di Legnini:

«Nella ricorrenza anniversario del primo dei terremoti che tra agosto 2016 e gennaio 2017 hanno sconvolto il centro Italia – commenta Legnini – il mio pensiero e quello di ciascuno dei componenti dell ...

Covid, Campania “maglia nera” per numero di tamponi

L'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi regionale, diramato alle ore 17 di ieri, 21 agosto, indica che sono 68 i positivi delle ultime ore in Campania. In Campania, nelle ultime ore, sono risultate po ...

«Nella ricorrenza anniversario del primo dei terremoti che tra agosto 2016 e gennaio 2017 hanno sconvolto il centro Italia – commenta Legnini – il mio pensiero e quello di ciascuno dei componenti dell ...L'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi regionale, diramato alle ore 17 di ieri, 21 agosto, indica che sono 68 i positivi delle ultime ore in Campania. In Campania, nelle ultime ore, sono risultate po ...