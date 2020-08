Pettorine dei carabinieri nascoste in auto: erano di un uomo ai domiciliari (Di sabato 22 agosto 2020) Vestiti da carabinieri entrano in un b&b e sequestrano i proprietari: scoperti 9 August 2020 Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca hanno effettuato un controllo presso l'... Leggi su napolitoday

lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Pettorine dei carabinieri nascoste in auto: erano di un uomo ai domiciliari - biancacle : RT @mattinodinapoli: Nell'auto le pettorine false dei carabinieri: denunciato 27enne ai domiciliari - aranciaverde : RT @NapoliToday: #Cronaca Pettorine dei carabinieri nascoste in auto: erano di un uomo ai domiciliari - NapoliToday : #Cronaca Pettorine dei carabinieri nascoste in auto: erano di un uomo ai domiciliari - puntomagazine : Aveva pettorine dei Carabinieri, arrestato 27enne a Giugliano - @poliziadistato #news #Cronaca ca -

Ultime Notizie dalla rete : Pettorine dei Nell'auto le pettorine false dei carabinieri: denunciato 27enne ai domiciliari Il Mattino Pettorine dei carabinieri nascoste in auto: erano di un uomo ai domiciliari

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di una donna in via Limitone a Giugliano in Campania e, nell'auto parcheggiata ne ...

Nell'auto le pettorine false dei carabinieri: denunciato 27enne ai domiciliari

Gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di una donna in via Limitone a Giugliano in Campania e, nell'auto parcheggiata nel cortile dello ...

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di una donna in via Limitone a Giugliano in Campania e, nell'auto parcheggiata ne ...Gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di una donna in via Limitone a Giugliano in Campania e, nell'auto parcheggiata nel cortile dello ...