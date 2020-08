Navalny trasferito a Berlino Ma è giallo sull'atterraggio (Di sabato 22 agosto 2020) C'è un giallo sull'atterraggio a Berlino dell'aereo con il quale e' stato trasferito nella capitale tedesca il dissidente russo Aleksei Navalny, in gravissime condizioni di salute, vittima - secondo i suoi collaboratori - di un tentativo di avvelenamento. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

ilpost : Navalny è stato trasferito in Germania - Piergiulio58 : Navalny trasferito in un ospedale in Germania. - Alise0 : RT @ilpost: Navalny è stato trasferito in Germania - d_granuzzo : RT @francescagraz1: Alexei Navalny trasferito nella notte a Berlino, in coma. In gran segreto. Così la portavoce Jarmysh. La dottoressa d… - DiDimiero : Russia, l'oppositore Navalny trasferito in ospedale tedesco. Continua il mistero. I medici russi hanno escluso l'av… -