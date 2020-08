MotoGp – Dovizioso non nasconde un pizzico di amarezza: “non sono riuscito a fare un buon giro! Serve un capolavoro” (Di sabato 22 agosto 2020) I piloti del Ducati Team Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci scatteranno rispettivamente dalla terza e quarta fila nel Gran Premio della Stiria, in programma domani sul circuito austriaco del Red Bull Ring. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesDopo aver chiuso le FP3 con il quarto tempo complessivo, aggiudicandosi l’accesso diretto al turno di Q2, Dovizioso non è riuscito a trovare le giuste condizioni per compiere un buon giro veloce in qualifica, chiudendo con il nono tempo in 1:23.849, a soli 269 millesimi dalla pole position di Pol Espargaro e domani partirà dall’ottava casella in griglia per la penalizzazione di Zarco per l’incidente della settimana scorsa in gara. Mirco Lazzari gp/Getty Images“Il nostro obiettivo di oggi era sicuramente riuscire ad ottenere la prima fila, ma ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : POL IN POLE POSITION? ?? Super risultato per la KTM ?? 3^ fila per Dovizioso ? 1? ???? @polespargaro (1.23.580) 2? ????… - SkySportMotoGP : Dovizioso: 'Gli avversari sono belli carichi' @MotoGP ?? @antonioboselli #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #AustrianGP - SkySportMotoGP : MotoGP, Dovizioso e KTM, retroscena sulla trattativa: le news #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #AustrianGP - OA_Sport : MotoGP, il sabato negativo di Andrea Dovizioso. Rimonta possibile, ma KTM e Suzuki potrebbero scappare nei primi gi… - gponedotcom : Quartararo: 'Non sento la pressione come ha detto Dovizioso': 'Domani parto davanti a lui e dovrò attaccare perchè… -