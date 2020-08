Morto Jack Sherman storico chitarrista dei Red Hot Chili Peppers (Di sabato 22 agosto 2020) Jack Sherman è venuto a mancare all’età di 64 anni. Ancora ignote le cause che hanno portato al decesso del chitarrista dei Red Hot Chili Peppers Fonte Facebook – Guitars, the best friends of the guitarists.Una triste notizia ha fatto capolino nel mondo della musica internazionale. Si è spento Jack Sherman chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, gruppo rock statunitense. Aveva 64 anni e al momento non sono note le cause che hanno portato alla sua scomparsa. Ha contribuito a buona parte dei successi della band per questo i suoi compagni non potevano esimersi da un saluto pubblico avvenuto attraverso un commovente post su instagram. “Lo ringraziamo per tutti i ... Leggi su chenews

