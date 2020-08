Masters 1000 Cincinnati 2020: Caruso cede in due set lottati a Krajinovic (Di sabato 22 agosto 2020) Si ferma al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati lo splendido percorso di Salvatore Caruso, partito direttamente dalle qualificazioni e caratterizzato da due vittorie notevoli ai danni di Sinner e Thompson. Ad infrangere i sogni del siciliano è stato Filip Krajinovic, numero 32 del mondo, che si è imposto in due set con lo score di 7-5 6-4. Match molto combattuto che nonostante due soli set disputati è durato ben due ore e quindici minuti ed è stato caratterizzato da scambi piuttosto lunghi spesso in spinta. A spezzare il sottile filo dell’equilibrio tra i due sono stati i numerosi vincenti del serbo, sia con il servizio che con i fondamentali, così come i troppi errori del tennista di Avola, autore di ben nove doppi falli, alcuni commessi anche in momenti ... Leggi su sportface

WeAreTennisITA : ?? Challenger ? Qualificazione torneo ATP ? Prima vittoria ATP ? Prima vittoria Masters 1000 ? Qualificazione Slam ?… - sportface2016 : #Masters1000Cincinnati 2020: #Caruso cede in due set lottati a #Krajinovic - digitalsat_it : #SkySport Tennis: #Masters1000 maschile, Torneo di #CincinnatiOpen (22-28 agosto) - eia58 : RT @toMMilanello: La sigla dei Masters 1000, le intro di @SkySport, la voce familiare di Elena Pero. Quanto ci era mancato il tennis ???? - EttoreFelicetta : RT @toMMilanello: La sigla dei Masters 1000, le intro di @SkySport, la voce familiare di Elena Pero. Quanto ci era mancato il tennis ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 Quanti sono, quali sono e quando sono nati i tornei Masters 1000 Tennis Fever LIVE – Caruso-Krajinovic 5-7 3-4, Masters 1000 Cincinnati 2020: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta scritta del match tra Salvatore Caruso e Filip Krajinovic, primo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2020. Dopo le due vittorie nelle qualificazioni, il giocatore di Avola torna ...

Djokovic: «Federer e Nadal? Mancheranno. Io a New York per raggiungere nuovi obiettivi»

CINCINNATI - Reduce da settimane in cui è finito nel mirino della critica, dopo aver organizzato l'Adria Tour nonostante l'emergenza sanitaria, Novak Djokovic è pronto a ripartire dal Masters 1000 di ...

Il live e la diretta scritta del match tra Salvatore Caruso e Filip Krajinovic, primo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2020. Dopo le due vittorie nelle qualificazioni, il giocatore di Avola torna ...CINCINNATI - Reduce da settimane in cui è finito nel mirino della critica, dopo aver organizzato l'Adria Tour nonostante l'emergenza sanitaria, Novak Djokovic è pronto a ripartire dal Masters 1000 di ...