La ministra Bonetti: «Bambini malati o in quarantena? Congedi e smart working per i genitori» (Di sabato 22 agosto 2020) Congedi retribuiti e diritto allo smart working per i genitori per la durata della malattia o della quarantena del bambino. È quanto propone la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti per la ripartenza di settembre. Leggi su corriere

Ultime Notizie dalla rete : ministra Bonetti La ministra Bonetti ringrazia Scalfarotto per impegno preso con donne pugliesi La Gazzetta del Mezzogiorno Scuola, Bonetti: "Bimbi malati? Congedi e smart working ai genitori"

