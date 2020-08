Cecilia e Ignazio, la loro crisi e il desiderio di un figlio (Di sabato 22 agosto 2020) Due cuori sospesi. Una storia d’amore in pausa. Nessuno, a parte Ignazio e Cecilia, sa cosa sia successo davvero. Né può dire perché dopo essersi tanto amati ora vivano distanti, ognuno solo con le proprie emozioni e con la delusione inevitabile del “dopo”. Erano una delle coppie più solide e amate. «Buon compleanno, amore mio, ti amo Nachito», scriveva il 14 luglio Cecilia su Instagram per festeggiare i 28 anni del fidanzato. Appena 15 giorni dopo, la prima litigata. Che però sembrava rientrata, con la partenza per le vacanze insieme. E poi di nuovo, il 10 agosto, la scenate di gelosia di lei in discoteca, il presunto tradimento di lui con Anna Safroncik (smentito da entrambi con forza), i malumori. Poi tutto precipita, la linea sinuosa della felicità si ... Leggi su aciclico

ElisaDiGiacomo : Cecilia e Ignazio, la crisi sarebbe legata ai dubbi di lui sul formare una famiglia - Notiziedi_it : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: falso allarme, la crisi è rientrata! - j_gufo : @MLicenza ma dove scusa? Sono ancora scosso per la crisi tra Cecilia e Ignazio - kittesencoola : @Gnafaccio2 @BiondaBipolare E di Cecilia e Ignazio non ne parla nessuno? ?? ?? - turborovescio : @FabRavezzani È vero, vergogna! Cecilia e Ignazio non sono affatto in crisi!!! -