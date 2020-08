Caldo: sabato “bollente” in Italia, +49°C percepiti in Sardegna [DATI] (Di sabato 22 agosto 2020) sabato d’agosto “bollente” in Italia, con temperature percepite oltre i +40°C in numerose zone. Secondo i DATI dell’Aeronautica Militare, la temperatura percepita più alta registrata oggi è stata quella di Capo Carbonara (Sud Sardegna), ben +49°C, mentre a Ustica e a Trapani sono stati rilevati +47°C percepiti. La Sardegna oggi è stata la regione più calda, con +46°C percepiti a Decimomannu e Capo Bellavista, seguono i +45°C di Treviso Istrana, i +45°C di Marina di Ginosa e i +44°C di Termoli. Si segnalano anche +43°C percepiti a Cagliari Elmas, Capo Mele (Savona) e Ponza (Latina); +42°C a Ferrara, Capo Palinuro (Salerno), Messina, Catania Fonte Rossa e ... Leggi su meteoweb.eu

