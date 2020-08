Video, testo e traduzione di Dynamite dei BTS, un abbraccio ai fan angosciati dal lockdown (Di venerdì 21 agosto 2020) Il background di Dynamite dei BTS è lo strascico di quanto aveva affermato Jungkook durante un'intervista rivolgendosi ai fan. Il giovanissimo componente della band fenomeno del k-pop di Seul, infatti, aveva confessato che su un'isola deserta porterebbe ogni singolo membro della Army, la legione di fan da tutto il mondo dei Bangtan Boys. Dynamite dei BTS, il cui annuncio aveva fatto esplodere di gioia ogni singolo supporter, è un pezzo sulla positività, l'abbraccio che la band di Seul lancia all'indirizzo degli iscritti alla Army per confortarli dopo l'angoscia per il lockdown che ha dominato il lungo periodo del contenimento della pandemia del Coronavirus. Ciò che abbiamo, oggi, è un brano squisitamente disco music che attinge proprio dagli anni '70 in cui questo stile ... Leggi su optimagazine

DPCgov : #17Agosto??Diffondere la cultura di #protezionecivile partendo dalla scuola. È online il testo dedicato ai docenti '… - yoonspectrum : RT @yoonspectrum: RAGA MI SONO SVEGLIATA TARDI MA HO GIÀ GUARDATO IL VIDEO UN SACCO DI VOLTE E LO AMO DA IMPAZZIRE E LA CANZONE È BELLISSIM… - yoonspectrum : RAGA MI SONO SVEGLIATA TARDI MA HO GIÀ GUARDATO IL VIDEO UN SACCO DI VOLTE E LO AMO DA IMPAZZIRE E LA CANZONE È BEL… - kaleidosclouds : lemoring maledetto ma che cazzo fai se il testo, IN INGLESE, è già incorporato nel video - blackeyes972 : I 3 migliori strumenti per creare GIF e grafica animata Se vuoi creare una GIF online, aggiungere del testo ad una… -

Ultime Notizie dalla rete : Video testo Video, testo e traduzione di Dynamite dei BTS, un abbraccio ai fan angosciati dal lockdown OptiMagazine Bari, violenza sull’autista dell’Amtab: il video dell’arresto dell’aggressore – VIDEO

“Ogni giorno lavorativo che si conclude in maniera indenne è un sospiro di sollievo. Noi siamo esseri umani non numeri e abbiamo il diritto ad essere difesi”. I sindacati dell’Amtab, compatti, hanno i ...

Nigiotti, Para el sol: Enrico a 15 anni nel video trailer del singolo

Ecco il testo della nuova canzone: il tema è l'amicizia 21-08-2020 Enrico Nigiotti lancia il nuovo singolo Para el sol con un video trailer su Instagram e sui social che lo mostra ragazzino. Ecco il t ...

“Ogni giorno lavorativo che si conclude in maniera indenne è un sospiro di sollievo. Noi siamo esseri umani non numeri e abbiamo il diritto ad essere difesi”. I sindacati dell’Amtab, compatti, hanno i ...Ecco il testo della nuova canzone: il tema è l'amicizia 21-08-2020 Enrico Nigiotti lancia il nuovo singolo Para el sol con un video trailer su Instagram e sui social che lo mostra ragazzino. Ecco il t ...