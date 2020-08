UFFICIALE | Igor Tudor torna alla Juventus: c'è il sì dell'ex bianconero alla proposta di Andrea Pirlo (Di venerdì 21 agosto 2020) Novità in casa bianconera: è ormai cosa fatta per il ritorno di Igor Tudor alla Juventus Leggi su 90min

TORINO- Come comunicato dal sito ufficiale dell’Hajduk Spalato, Igor Tudor non è più l’allenatore della compagine croata. L’ex difensore della Juventus, come ormai noto, ha deciso di accettare l’offer ...Igor Tudor, ex giocatore della Juventus, è pronto ad affiancare Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. L’ex allenatore dell’Udinese si è infatti liberato del suo contratto con l’Hajduk Spalato Ig ...