Uccide la moglie e poi si suicida nel Cagliaritano (Di venerdì 21 agosto 2020) Ha ucciso la moglie con un'arma da fuoco e poi si è tolto la vita. Omicidio-suicidio nel pomeriggio di oggi, 21 agosto, in un'abitazione in via Neghelli a Quartucciu, nella città metropolitana di Cagliari. Le informazioni sono ancora frammentarie. Le vittime, a quanto si apprende, sono due coniugi ottantenni. Sul posto stanno operando i carabinieri della Compagnia di Quartu e gli uomini del Nucleo investigativo del Comando provinciale. Leggi su tg24.sky

Ha ucciso la moglie con un'arma da fuoco e poi si è tolto la vita. Omicidio-suicidio nel pomeriggio di oggi, 21 agosto, in un'abitazione in via Neghelli a Quartucciu, nella città metropolitana di Cagl ...

