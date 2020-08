Russell Crowe: "Devo la mia carriera a Sharon Stone" (Di venerdì 21 agosto 2020) Russell Crowe racconta che il suo primo ruolo ad Hollywood, e la sua conseguente carriera, sono merito di Sharon Stone che lo volle in Pronti a Morire. Martedì scorso, intervistato al Late Night con Seth Meyers, Russell Crowe ha rivelato di dover ringraziare Sharon Stone per la sua carriera raccontando che proprio grazie a lei è riuscito ad ottenere il suo primo ruolo ad Hollywood nel 1995. Nel 1995 Sharon Stone, attrice e produttrice di Pronti a Morire, si battè con gli altri produttori del film per potere avere Crowe nel cast insieme a Gene Hackman, Leonardo DiCaprio e Gary Sinise. A proposito dei suoi primi tempi sulle colline di Los Angeles ... Leggi su movieplayer

