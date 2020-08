Pomezia, rientro a scuola in sicurezza: ecco i lavori alla ‘Collefiorito’ (Di venerdì 21 agosto 2020) Deliberati in Giunta una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nei plessi scolastici di Pomezia e Torvaianica per adeguare le strutture alle nuove normative anti-Covid, in modo da garantire il distanziamento sociale e limitare la possibilità che si formino assembramenti nell’orario di entrata e uscita degli studenti. Intervento di adeguamento scuola dell’infanzia “Collefiorito” – CD Matteotti • rifacimento dell’impermeabilizzazione con nuovi discendenti e griglie di raccolta delle acque piovane Intervento di adeguamento scuola dell’infanzia e scuola primaria “Castagnetta” – IC De Andrè • rifacimento della copertura all’area esterna “Tecnici comunali e uffici del settore ... Leggi su ilcorrieredellacitta

