Napoli, l’ex Vittorio Tosto esalta Gennaro Gattuso: “Non era facile sostituire Carlo Ancelotti” (Di venerdì 21 agosto 2020) Sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, è intervenuto nelle ultime ore l’ex azzurro ed agente Vittorio Tosto. “Gattuso? Inutile ricordare il clima in cui è subentrato. Non era facile sostituire Ancelotti in una situazione così critica, a campionato in corso, con le polemiche che c’erano. Dopo i primi mesi sembrava pure la scelta non giusta, ma lui ha ribaltato tutto, ha inserito nuovi giocatori ed ha vinto addirittura un trofeo”. “Si sta andando oltre verso un nuovo ciclo, è evidente, di pari passo con la fiducia verso l’allenatore che si avvicina alla mentalità di De Laurentiis e credo ci sia sintonia con Giuntoli che fa da mediatore tra le due parti. Ora le basi ci sono, ... Leggi su calciomercato.napoli

