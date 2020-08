Napoli: Hirving Lozano è un rebus, ma dal Messico credono nella permanenza (Di venerdì 21 agosto 2020) Sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto in queste ore Daniel Martinez, giornalista di ESPN, che ha parlato nel dettaglio di Hirving Lozano. “Non so quale sarà il suo futuro, ci sono tante speculazioni ed il mercato non è quello che ci attendevamo, non è il solito. Tutte le possibilità sono aperte. La possibilità è di un prestito chiaramente, qualcuno l’ha scritto pure, e le squadre interessate non mancano ad un giovane con buone prospettive nonostante un anno non così felice”. “Un anno fa lo aspettavamo proprio all’aeroporto di Fiumicino, c’erano grandi speranze e grande entusiasmo dei tifosi. Sono successe tante cose, una stagione così, il cambio in panchina, l’ammutinamento, poi il Covid, sarebbe stata difficile ... Leggi su calciomercato.napoli

