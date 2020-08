Monza, possibile colpo… “Atomico”: pazza idea Giovinco (Di venerdì 21 agosto 2020) Sebastian Giovinco per il Monza. Questa la pazza idea di mercato di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi per il club brianzolo. La società punta alla clamorosa doppia promozione. Dalla C alla A in due sole stagioni. Per farlo, serve una squadra super competitiva.Monza: sogno Giovincocaption id="attachment 781593" align="alignnone" width="445" Giovinco (instagram)/captionSecondo quanto si apprende da Sky, Sebastian Giovinco è il sogno, neppure tanto segreto, del Monza. I brianzoli, in cerca di un grande colpo per il ritorno in Serie A, avrebbero messo nel mirino la Formica Atomica già seguita anche dal Genoa e dal Parma. L'attaccante classe '87 è attualmente in forza all'Al-Hilal, dove in questa stagione ha ... Leggi su itasportpress

