I contagi crescono, ma la movida a Ischia non si ferma (Di venerdì 21 agosto 2020) Roberta Damiata Incuranti dei divieti, e sopratutto dell'aumento dei contagi centinaia di giovani si sono radunati nella zona dei "Barretti" a Forio (Ischia) uniche assenti le mascherine di protezione Nessun distanziamento, nessuna mascherina, nessuno scrupolo per i divieti di assembramento. Il giovedì sera di Forio, una frazione di Ischia, sembra essere andato contro tutte le regole, o meglio sembra non averne mai sentito parlare almeno a guardare le impressionanti immagini di centinaia di giovani ammassati nella zona dei “Barretti” nel “giovedì foriano”,. Nonostante oggi gli infetti in Italia hanno raggiunto quasi la quota di mille unità, tutto questo non sembra riguardare almeno una parte della popolazione che ha deciso divertirsi sopra ogni cosa anche la salute o il pericolo di ... Leggi su ilgiornale

fattoquotidiano : I NUMERI DELLA PANDEMIA Ieri altri 845 casi: “Progressivo peggioramento” [di @marco_pasciuti] #edicola #21agosto - HuffPostItalia : I contagi crescono ancora (+947). Nove i morti - Agenzia_Ansa : Coronavirus: crescono i nuovi contagi, ma anche tamponi: 403 positivi. Le vittime sono 5. Veneto e Lombardia testa… - AlexEP1968 : RT @MilkoSichinolfi: I contagi #COVID19italia crescono ad un ritmo costante e preoccupante e c'è ancora qualche idiota che parla di porti c… - Rinoberto61 : RT @MilkoSichinolfi: I contagi #COVID19italia crescono ad un ritmo costante e preoccupante e c'è ancora qualche idiota che parla di porti c… -