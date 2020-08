Hoops, su Netflix in streaming da oggi (Di venerdì 21 agosto 2020) Hoops arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 21 agosto nel super catalogo: disponibile online la prima stagione intera della sit-com animata a tema basket! Dopo Ferragosto il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco grazie all'arrivo del divertente Hoops: ad arrivare in streaming oggi è l'intera prima stagione della nuova comedy animata a tema basket. Hoops è una vera e propria sitcom animata basata sulle vicende di un allenatore di basket, dalla testa calda e i modi volgari, che spera che portando la sua squadra nella "big league" darà finalmente una svolta alla sua vita. Ben Hopkins è un personaggio sulla carta repellente, infuriato con il mondo e abbastanza patetico, che naviga tra ... Leggi su movieplayer

