Emma Marrone, ma allora è vero: baci, abbracci e massaggi con Nikolai (Di venerdì 21 agosto 2020) Continua la romantica vacanza tra Emma Marrone e il modello Nikolai Danielsen. Dopo che i paparazzi li hanno avvistati insieme durante una visita al Colosseo, i due sembrano più uniti che mai. La cantante non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo, ma i nuovi scatti pubblicati dal settimanale Diva e Donna sono inequivocabili. Emma appare serena e felice di poter vivere quest’estate in compagnia della vecchia fiamma. La coppia era infatti già stata ripresa insieme la scorsa estate. Emma Marrone insieme a Nikolai Dopo la gita nella capitale, i due sono stati ripresi mentre erano intenti a fare una gita in barca a Positano. Nelle foto, Emma e Nikolai appaiono molto affiatati. I due sono stati immortalati ... Leggi su velvetgossip

