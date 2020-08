Coronavirus Regione Lazio: 137 positivi e un decesso (Di venerdì 21 agosto 2020) Oggi nel Lazio si registrano 137 casi e un decesso. Di questi oltre la metà sono casi di rientro e oltre il 35% dai rientri dalla Sardegna. Gli altri casi di importazione provengono: quattro dalla Grecia, tre dall’Emilia-Romagna, tre da Bulgaria, tre dalla Sicilia, due da Malta, due da Romania, tre dalla Spagna, uno dalla Croazia e uno dall’Argentario. I drive-in saranno operativi anche nelle giornate di sabato e domenica. Tutte le info e le modalità sul sito saluteLazio.it. Nel monitoraggio settimanale del ministero e dell’ISS il valore RT del Lazio è in calo a 0.7 e si conferma l’ottimo contact tracing. Nel primo giorno di attività sono stati già 1.300 i test di sieroprevalenza effettuati al personale scolastico del Lazio. Già ricevute ... Leggi su romadailynews

RegLombardia : #LNews Aumentano guariti e dimessi (+51) e nessun contagio a Pavia. Come ogni giorno, sulla homepage del sito de… - fanpage : #Coronavirus #Lombardia I contagi sono in aumento in tutta la regione e soprattutto a #Milano - RegLombardia : #ricominciamosicuri Al rientro da Croazia, Grecia, Malta o Spagna contatta l’ATS di riferimento per il territorio i… - sportface2016 : #21agosto: il bollettino e i numeri odierni, regione per regione, #Coronavirus #COVID?19 - MrLin27 : Autunno e Coronavirus: tra tamponi e rischio di nuovi lockdown, ecco le previsioni del prof Cr… -