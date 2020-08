Christian Solinas: “Nuovo lockdown in Sardegna? Se fosse vero saremmo all’assurdo” (Di venerdì 21 agosto 2020) “L’ipotesi di un lockdown per la Sardegna credo che sia una boutade priva di qualsiasi fondamento. Se ci fosse verità anche minima in una affermazione di questo tipo, saremmo all’assurdo. La Sardegna che e’ riuscita ad avere la circolazione più bassa d’Italia e che ancora oggi, nonostante i casi di importazione, continua a non essere tra le prime sette-otto regioni che hanno indice Rt superiore a uno, sarebbe penalizzata con un attacco frontale al sistema economico produttivo e alla sua reputazione turistica”. Così il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas in merito alla situazione nel territorio legata al coronavirus. “Avevamo avuto una circolazione pari a zero e la ripresa ... Leggi su sportface

Turlupini : RT @SardiniaPost: #Sardegna #Covid19 Alla fine in Sardegna è successo quello che si temeva con la ripresa dei contagi: la registrazione sul… - Nury07833353 : RT @mikisugarfree: Erano stanchi, poverini, ma soddisfatti. Era solo l’11 agosto. #Sardegna Nella foto Christian #Solinas e Michele #Pais h… - rpiccolo1998 : RT @mikisugarfree: Erano stanchi, poverini, ma soddisfatti. Era solo l’11 agosto. #Sardegna Nella foto Christian #Solinas e Michele #Pais h… - Danireport : RT @mikisugarfree: Erano stanchi, poverini, ma soddisfatti. Era solo l’11 agosto. #Sardegna Nella foto Christian #Solinas e Michele #Pais h… - ClaudioAgos : RT @mikisugarfree: Erano stanchi, poverini, ma soddisfatti. Era solo l’11 agosto. #Sardegna Nella foto Christian #Solinas e Michele #Pais h… -