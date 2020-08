Calciomercato Roma, con Maksimovic e Smalling è pronto un bunker (Di venerdì 21 agosto 2020) La Roma starebbe pensando a Nikola Maksimovic del Napoli e al ritorno di Chris Smalling per rinforzare la propria difesa Secondo quanto riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si potrebbe creare un forte asse di mercato tra la Roma e il Napoli. Al club partenopeo interessa infatti Under mentre la società giallorossa vorrebbe portare nella capitale il difensore serbo Nikola Maksimovic che il Napoli vorrebbe cedere. Il ceo Guido Fienca si troverebbe inoltre in Inghilterra per cercare di riportare Chris Smalling alla Roma dopo le ottime prestazioni della scorsa stagione. La trattativa con il Manchester United si può concludere sulla base di un prestito oneroso con riscatto obbligatorio fissato intorno ai 15 milioni. Leggi su ... Leggi su calcionews24

