La rottura tra Liverani e il Lecce ha reso incerte alcune panchine in serie A. La prima ipotesi è proprio quella di Parma con il club emiliano lunedì inizia la preparazione ma la permanenza di D'Aversa adesso sembra in bilico. Se Fabio Liverani dovesse sedersi sulla panchina del Parma allora mister D'Aversa dovrebbe finire, merito di Faggiano, ad allenare il Genoa. Attendiamo questo weekend per capire cosa succederà in casa dei ducali e chi inizierà la preparazione lunedì. Calciomercato Parma – Liverani mette pressione a D'Aversa

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Parma Mercato allenatori: le ultime su Genoa e Parma Calciomercato.com LECCE – ‘The day after’: quelli che attendono di capirci qualcosa sul terremoto Palaia-Liverani

In attesa di conoscere le posizioni ufficiali delle parti che ieri hanno dato vita ad uno dei più clamorosi pomeriggi della storia del Lecce Calcio, cominciano a insidiarsi le prime nomination per la ...

Crotone e Fantacalcio, Benali ha rinnovato fino al 2023: le ultime

Dunque Ahmad Benali vestirà ancora la maglia del Crotone in vista della prossima stagione, e non solo: il prolungamento di contratto dell'algerino gli garantirà un posto in Calabria fino al 2023. Un c ...

