Briatore: aveva ragione il sindaco che ha offeso, sei dipendenti Billionaire positivi (Di venerdì 21 agosto 2020) 100 persone in quarantena in Costa Smeralda. Sei dipendenti del Billionaire di Briatore sono risultati positivi al tampone Covid. Le polemiche col sindaco. Tante polemiche, le offese al sindaco, la chiusura del locale storico e la fuga a Montecarlo. Briatore aveva torto. Il sindaco di Arzachena ha fatto bene a firmare la nuova ordinanza. Sei dipendenti del Billionaire sono risultati positivi nell’esclusivo locale in Costa Smeralda. Tutti sono in autoisolamento in attesa delle istruzioni dall’unità di crisi sanitaria del Nord Sardegna dopo le direttive del direttore Roberto Pretto, che ha immediatamente informato camerieri, cuochi, lavapiatti, ... Leggi su chenews

16_opamp : UN SALUTO AL CARISSIMO ' COGLIONE' GURU POPULISTA aveva ragione il sindaco 5S !! CIAO #Briatore - Stupormundi66 : Visto che aveva ragione il sindaco di Arzachena Ragnedda? Le protezioni servono a salvare la vita anche ai vecchiet… - mariarosafae : RT @Artibani1: @repubblica C'era lui, Briatore oggi aveva judo. - BonzanoMonica : @pissmebundy @SilviaSign Forse #briatore aveva ragione - Destradipopolo : IL SINDACO DI #Arzachena RISPONDE A #BRIATORE: “LA MIA ORDINANZA TUTELA GLI ANZIANI COME TE” L’IMPRENDITORE LO AVEV… -