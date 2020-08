"Billionaire chiuso e negli altri locali si balla". Briatore è una furia: "Prove video", è guerra con il sindaco di Arzachena | Guarda (Di venerdì 21 agosto 2020) “Il sindaco di Arzachena non fa rispettare nemmeno i suoi stessi decreti. Ho le Prove”. Così Flavio Briatore è tornato ad alimentare sui social la polemica con Roberto Ragnedda che, dopo la stretta del governo sulle discoteche e sugli altri locali da ballo, ha imposto ulteriori restrizioni nel suo territorio. In particolare il noto imprenditore contesta al sindaco lo stop della musica a mezzanotte e l'obbligo che la stessa non superi i 65 decibel durante il corso della serata: “Abbiamo le Prove scritte e video che i famosi 65 decibel di questo primo cittadino non solo non li rispetta nessuno, perché c'è musica a palla in ... Leggi su liberoquotidiano

