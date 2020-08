6 positivi tra i lavoratori del Billionaire di Briatore: un centinaio in autoisolamento (Di venerdì 21 agosto 2020) Sei dipendenti positivi al Covid-19 al Billionaire di Porto Cervo, il locale di Flavio Briatore in Costa Smeralda. A riportare la notizia è Il Messaggero, sottolineando come siano state adottate subito tutte le misure necessarie e che il locale si è sempre impegnato a far rispettare le norme anti-contagio nel corso della stagione:Il direttore Roberto Pretto immediatamente informato ha subito dato disposizioni a camerieri, cuochi, lavapiatti, barman e addetti alla sicurezza. Mettetevi in autoisolamento. Adesso i lavoratori del ristorante-discoteca attendono istruzioni dall’unità di crisi sanitaria del Nord Sardegna.Il quotidiano sottolinea altresì come una parte dei ragazzi che lavorano nel locale (circa 100, in totale) non siano sardi e, dunque, per il momento bloccati ... Leggi su huffingtonpost

