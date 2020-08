10 serie che non vediamo l’ora di vedere in autunno (Di venerdì 21 agosto 2020) Con l’estate che volge al termine, molti di noi sono già proiettati al rientro e alle attività ordinarie, che ormai comprendono anche il binge-watching quasi compulsivo di tutte le novità nel campo delle serie tv. Anche la prossima stagione, nonostante palinsesti e offerte streaming in qualche modo stravolti dalle restrizioni imposte nei mesi scorsi a set e produzioni, prevede un nutrito numero di titoli, parecchi dei quali attesissimi. Ecco una selezione, ovviamente non esaustiva, di ciò che vedremo da settembre in poi: 1. Away https://www.youtube.com/watch?v=52y 1eC0UgQ Debutta il 4 settembre su Netflix la produzione originale fantascientifica Away, con Hilary Swank. L’attrice premio Oscar interpreta Emma Green, un’astronauta americana che deve lasciare figlia adolescente e marito per una missione della durata di un ... Leggi su wired

rtl1025 : ?? È in terapia intensiva, in condizioni che i medici giudicano serie, un ragazzo bergamasco di 17 anni, risultato p… - juventusfc : #JuventusWomen pronte a ripartire ???? La Serie A che le attende ?? - TuttoMercatoWeb : RAC1 - Messi ha comunicato a Koeman che si vede più fuori dal Barcellona che dentro - ameijvv : RT @itsmrsnobody: Denis Dosio che cita la Costituzione e dice cose serie e condivisibili questo 2020 non smette di regalare sorprese - parlabvi : Io invece vorrei un campionato, magari con meno squadre, ma equilibrato con tutte che partono per vincere e non sol… -

Ultime Notizie dalla rete : serie che Biohackers, tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie tv Netflix Sky Tg24 Scuola, Bellaria stanzia altri 110mila euro: campanella per oltre duemila studenti

Il tutto si tradurrà in una serie di interventi strutturali, comprensivi di posa in opera di gazebo laddove si renda necessario l’allestimento di aree esterne coperte, che saranno avviati la prossima ...

Finisce un’era: addio D’Aversa, il Parma su Liverani

Un viaggio lunghissimo, iniziato il 3 dicembre 2016. Da allora due promozioni al cardiopalma e due salvezze in serie A che valgono oro. Una striscia record, 149 presenze sulla panchina del Parma. Un v ...

Il tutto si tradurrà in una serie di interventi strutturali, comprensivi di posa in opera di gazebo laddove si renda necessario l’allestimento di aree esterne coperte, che saranno avviati la prossima ...Un viaggio lunghissimo, iniziato il 3 dicembre 2016. Da allora due promozioni al cardiopalma e due salvezze in serie A che valgono oro. Una striscia record, 149 presenze sulla panchina del Parma. Un v ...