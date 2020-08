Ufficiale: Brescia, risoluzione consensuale con Alfonso (Di giovedì 20 agosto 2020) Si separano le strade del Brescia e Enrico Alfonso. La società lombarda ha infatti rescisso consensualmente il contratto con il portiere. Questo il comunicato Ufficiale:”Il Brescia Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Enrico Alfonso. La Società ringrazia Alfonso per l’impegno e la professionalità profusi nella sua permanenza a Brescia e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Un giorno dopo l'esonero a sorpresa di Liverani, il Lecce ha scelto il suo successore: sarà Eugenio Corini a guidare i giallorossi nel prossimo campionato cadetto. L'accordo è stato raggiunto in serat ...

Altri due casi di contagi da coronavirus nel calcio: un calciatore del Napoli e uno del Brescia sono risultati positivo al test. Si tratta del terzo caso dopo quelli rilevati tra le fila del Cagliari ...

