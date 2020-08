Spezia-Frosinone 0-0: ospiti aggressivi / DIRETTA (Di giovedì 20 agosto 2020) La E' la grande notte che decide il futuro di Spezia e Frosinone. Chi prevale va in serie A. Dopo l'1-0 con cui si è imposto all'andata, lo Spezia ha dalla sua i favori del pronostico, ma i ciociari ... Leggi su lanazione

Gazzetta_it : VIDEO Spezia-Frosinone, la finale per la serie A: bagno di fallo per i bianconeri - DAZN_IT : La voglia di Serie A dello Spezia da una parte ?? La “tigna” ciociara del Frosinone dall’altra ?? Con i tifosi che so… - SkySport : Playoff Serie B, in campo Spezia-Frosinone: segui il LIVE - Raf1611 : RT @fedesene: Spezia-Frosinone, stadio chiuso per Covid e 1500 tifosi assiepati fuori tipo curva Benissimo Foto: @ilsecoloxix https://t… - PEFIORENTINA : 40mins Spezia 0 Frosinone 0 -