Smart Working, Amazon spiazza e scommette sul ritorno in ufficio (Di giovedì 20 agosto 2020) (Teleborsa) – Mentre nel nostro Paese tiene banco la discussione sullo Smart Working e sulla sua necessaria regolamentazione una volta finita l’emergenza e alcune aziende come Google e Uber prevedono un ritorno sulle scrivanie non prima del prossimo anno con i dipendenti di Facebook e Twitter ai quali sarà addirittura concesso scegliere se continuare a lavorare da casa per sempre, Amazon spiazza tutti con una strategia che si nuove in direzione opposta. La società di Jeff Bezos è infatti intenzionata ad aggiungere 3.500 posti di lavoro corporate negli hub di New York, Phoenix, San Diego, Denver, Detroit e Dallas, con un investimento dichiarato di oltre 1.4 miliardi di dollari.I piani includono 2.000 posti di lavoro nell’edificio storico di Manhattan che un tempo ... Leggi su quifinanza

sole24ore : Smart working, fuga dagli affitti a San Francisco. E se succedesse anche a Milano? - Agenzia_Ansa : I cervelli in fuga sono rientrati, così il South Working cambia l'Italia #ANSA - SkyTG24 : Covid e smartworking: il Nord si svuota, il Sud riparte. Come cambia la geografia d’Italia - gagliardi_andr : Niente più congedi, solo smart working per gestire la quarantena dei figli in caso di contagi a scuola @sole24ore… - timbusiness : A #RipartiConTIM parliamo di Sicurezza Informatica con #AnnamariaBenedetti e #MariaCristinaCapuzzolo. Scopriamo com… -