Rientri dall'estero, continua lo screening da parte dell'Asl di Avellino (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL'Asl di Avellino comunica che nella giornata di oggi sono stati effettuati n. 136 tamponi ai cittadini della provincia di Avellino, a seguito di segnalazione di rientro dall'estero. Di questi: – n.99 tamponi Avellino ⁃ n. 22 tamponi Ariano Irpino ⁃ n. 15 tamponi Sant'Angelo dei Lombardi. Sono stati effettuati, inoltre, n. 10 tamponi a domicilio.

