Responsabilità medica d' equipe | l' affidamento

La vigilanza nell'intervento chirurgico in equipeIl principio dell'affidamentoIl medico non è tenuto a invadere gli spazi di competenza altruiLa vigilanza nell'intervento chirurgico in equipeTorna su Nel corso di un intervento chirurgico in equipe, i sanitari non possono limitarsi a svolgere le funzioni specifiche che sono loro affidate: su ciascuno grava altresì l'obbligo di controllare che anche gli altri stiano eseguendo le attività di propria competenza in maniera corretta. Se, poi, nel corso di tale attività di "vigilanza" vengono rilevati errori evidenti e non settoriali e questi possono essere emendati con l'ausilio delle conoscenze scientifiche comuni del professionista medio, agli stessi è necessario porre rimedio. Il principio dell'affidamentoTorna su

