Playoff Serie B, tutto pronto per Spezia-Frosinone: probabili formazioni e dove vederla in tv, Italiano e Nesta… (Di giovedì 20 agosto 2020) Chi tra Spezia e Frosinone conquisterà la promozione in Serie A dopo Benevento e Crotone?Alle ore 21.15, fra le mura dello Stadio "Alberto Picco", la compagine ligure sfiderà gli uomini di Alessandro Nesta nella sfida valida per la finale di ritorno dei Playoff di Serie B. La squadra di Vincenzo Italiano partirà dalla vittoria conquistata in occasione del match d'andata, terminato 1-0 a favore dello Spezia alla luce della rete messa a segno nel primo tempo da Emmanuel Gyasi.Italiano - "E' tutto ancora da giocare - ha dichiarato alla vigilia il tecnico dello Spezia -. Siamo all'ultimo atto di una stagione straordinaria. Sappiamo che saranno 95 minuti di fuoco. Il Frosinone ... Leggi su mediagol

