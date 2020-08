Pitone dal water | paura in una azienda in Piemonte (Di giovedì 20 agosto 2020) Di colpo spunta un Pitone dal water ed è grande spavento per la persona che se ne è accorta. Il serpente è di dimensioni considerevoli. Un uomo che si trovava sul posto di lavoro ha vissuto quello che per molte persone rappresenta un vero incubo. Infatti un Pitone dal water spunta all’improvviso, entrando in contatto … L'articolo Pitone dal water paura in una azienda in Piemonte è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

SkyTG24 : Va in bagno in azienda nel Verbano e dal water spunta un pitone - LaStampa : Pitone lungo un metro emerge dal water di una casa di Baveno - repubblica : Piemonte, dipendente va nel bagno dell'azienda e dal water spunta un pitone reale - ProntoPCBaveno : RT @repubblica: Piemonte, dipendente va nel bagno dell'azienda e dal water spunta un pitone reale - SBellini76 : Vado a lavarmi le maaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh! Piemonte, dipendente va nel bagno dell'azienda e dal water s… -