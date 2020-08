Navalny è in coma. Per il suo staff è stato avvelenato (Di giovedì 20 agosto 2020) Alexey Navalny, il celebre blogger liberal-populista moscovita sta lottando tra la vita e la morte in un ospedale di Omsk – nella Siberia centrale – dopo aver perso conoscenza durante un volo di linea Tomsk-Mosca ieri mattina all’alba. Dopo che il velivolo ha effettuato un atterraggio di emergenza, il politico russo è stato ricoverato in rianimazione dove gli è stato diagnosticato uno stato di coma mentre la respirazione gli viene garantita da un ventilatore polmonare. SECONDO I MEDICI «si sta … Continua L'articolo Navalny è in coma. Per il suo staff è stato avvelenato proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

