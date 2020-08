Mutazione coronavirus, più contagioso ma meno letale (Di giovedì 20 agosto 2020) Il coronavirus Covid-19 ha subito una Mutazione già da alcuni mesi che lo renderebbe meno temibile, perché, in pratica, è diventato più contagioso ma, allo stesso tempo, meno letale per ragioni di adattamento agli ospiti che infetta. Covid-19 cambia la strategia di sopravvivenza e può essere una buona notizia In un’intervista rilasciata a Repubblica, lo scienziato Paul Tambyah, nonché nuovo presidente della società Internazionale per le Malattie infettive e segretario del partito democratico di Singapore, ha fatto il punto sull’evoluzione della pandemia di Sars Cov-2 e sottolinea novità che possono rivelarsi importanti per l’evoluzione della malattia. In pratica, il Covid-19 ha sviluppato gradualmente, ... Leggi su quotidianpost

susanna769 : RT @emmecola: Secondo Paul Tambyah, presidente di @ISID_org, si sarebbe diffusa nel mondo una #mutazione di SARS-CoV-2 più contagiosa ma me… - Ben_keno0 : RT @emmecola: Secondo Paul Tambyah, presidente di @ISID_org, si sarebbe diffusa nel mondo una #mutazione di SARS-CoV-2 più contagiosa ma me… - 8tt0 : RT @emmecola: Secondo Paul Tambyah, presidente di @ISID_org, si sarebbe diffusa nel mondo una #mutazione di SARS-CoV-2 più contagiosa ma me… - cuenews_it : #COVID19: buona o cattiva notizia??? Il presidente della società internazionale di malattie infettive e consulente s… - emmecola : Secondo Paul Tambyah, presidente di @ISID_org, si sarebbe diffusa nel mondo una #mutazione di SARS-CoV-2 più contag… -