Milan, Rangnick: “Non avrei insitito su Ibra” (Di giovedì 20 agosto 2020) Da nuovo allenatore del futuro Milan a semplice spettatore. Ralf Rangnick avrebbe concesso la sua grande esperienza di manager ai rossoneri, ma Maldini & Co hanno deciso di proseguire il sodalizio con Stefano Pioli. A distanza di mesi dalla decisione definitiva di puntare sull’allenatore parmigiano, il tedesco offre una intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, esprimendo alcuni pareri sulla situazione rossonera e sul suo possibile approdo in Italia. “I primi contatti risalgono a fine ottobre, quando la squadra era in una situazione complicata: a tre punti dalla zona retrocessione. Dopo il lockdown il Milan è stata una delle squadre migliori e Pioli ha meritato la conferma. Anche per la persona che è: l’ho apprezzato nelle interviste, sempre concentrato sugli obiettivi. Se poi è ... Leggi su sport.periodicodaily

