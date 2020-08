Migrants Lives Matter: reportage da 5 confini caldi dell’Europa (Di giovedì 20 agosto 2020) ‘Black Lives Matter’ hanno gridato le folle americane in seguito all’uccisione dell’afroamericano George Floyd da parte della polizia di stato. Sull’onda delle proteste iniziate negli Stati Uniti, siamo scesi in piazza anche in Europa per manifestare contro il razzismo e la brutalità della polizia che anche qui esistono. Numerose sono le forme di razzismo e violenza che si possono riscontrare in luoghi spesso dimenticati di quest’Europa: le nostre frontiere. Ci sono delle Lives quotidianamente discriminate e respinte alle frontiere interne ed esterne dell’Unione Europea: quelle dei migranti e dei richiedenti asilo provenienti dalle rotte mediterranee, o balcaniche e non solo, ogni giorno alle prese con autorità, forze di polizia e guardie costiere degli stati i quali, proprio in ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Migrants Lives IN PIAZZA GARIBALDI LA SCRITTA "BLACK HUMAN MIGRANT LIVES MATTER" Lecco FM Lecco “Città dei Diritti”, il murales delle ‘Alborelle’ colora Piazza Garibaldi

Lecco “Città dei Diritti”, il murales delle ‘Arborelle’ colora Piazza Garibaldi

