Luis Enrique: «La situazione del Barça? Capita a tutti i top club, vinceranno ancora» – VIDEO

Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa della situazione del Barcellona e del possibile addio di Messi – VIDEO

Nel corso della conferenza stampa Luis Enrique ha parlato della situazione di caos che regna in casa Barcellona. Queste le parole del ct spagnolo.

«La situazione che vive il Barcellona Capita a tutte le grandi squadre, a un certo punto della loro storia. Ci sono passati tutti i club. Di recente, negli ultimi dieci anni, hanno vinto un sacco di trofei. È un momento difficile e complesso».

